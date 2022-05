Lauffest in Spiez – Teilnehmerrekord am «schnällschte Niedersimmentaler» 265 Nachwuchsathletinnen und -athleten massen sich am Samstag in Spiez im Sprint und über 1000 Meter. So viele wie noch nie.

Start zum 1000-Meter-Lauf der Mädchen Jahrgang 2011 am «schnällschte Niedersimmentaler» 2022. Foto: PD

Das OK des Traditionsanlasses «Dr schnällscht Niedersimmentaler» war erleichtert, konnte die Ausgabe 2022 wieder im gewohnten Rahmen und ohne Corona-Massnahmen stattfinden, wie die Mitglieder in einer Mitteilung schreiben. Einen neuen Teilnehmerrekord ausgerechnet in diesem Jahr hätte sich OK-Präsident Simon Schneeberger aber trotz zahlreicher Voranmeldungen in seinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können.

Am Samstag durfte er sich eines Besseren belehren lassen: Mit 265 Startenden wurde die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2017 (230) deutlich übertroffen. So herrschte reges Treiben auf dem Sportplatz des ABC-Zentrums in Spiez.

Die Zuschauenden versammelten sich zunächst zahlreich entlang der Tartanbahn und feuerten die Athletinnen und Athleten im Sprint lautstark an. Die jüngeren Jahrgänge massen sich über 50 Meter, wobei die Kleinsten (bis Jahrgang 2019) verständlicherweise nicht immer auf dem kürzesten Weg vom Start ins Ziel rannten. Die älteren Kategorien duellierten sich über 60 oder 80 Meter.

7b Längenstein gewinnt

Mehr Ausdauer denn Schnelligkeit war im 1000-Meter-Lauf gefragt. Die Strecke auf dem Parkplatz des Labors Spiez führte über drei Runden und bot spannende Rennen. Tagesschnellste bei den Mädchen waren Celine Wittwer (TV Spiez) über die Sprintdistanz und Lisa Urfer (Spiez) über 1000 Meter. Bei den Knaben wurde Raphael Wenger (TV Wimmis) über beide Distanzen zum Schnellsten des Tages gekürt. Beim Klassenduell siegte die Klasse 7b des Schulhauses Längenstein Spiez.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.