Niederlage für die Stadt Bern – Teilnehmer von Zweierdemo vor Botschaft wird freigesprochen Die Stadt Bern büsste einen Mann, weil er mit einem Pappschild vor der britischen Botschaft stand. Nun sprach das Regionalgericht ihn frei. Quentin Schlapbach

Die Stadt Bern büsste einen Mann widerrechtlich, weil er vor der britischen Botschaft gemeinsam mit einer anderen Person ein Pappschild trug. Foto: Samuel Schalch

Der Mann, der am 21. Februar 2022 mit einem Pappschild vor der britischen Botschaft gemeinsam mit einer Frau die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange gefordert hatte, hat nicht gegen das Kundgebungsreglement der Stadt Bern verstossen. Zu diesem Schluss kam am Mittwochmorgen das Regionalgericht Bern-Mittelland.

Das Gericht revidierte damit die Busse von 150 Franken, die die Stadt Bern dem Mann auferlegt hatte. Stattdessen wird nun die öffentliche Hand zur Kasse gebeten: 4200 Franken Parteientschädigung plus 1300 Franken Verfahrenskosten muss der Kanton Bern berappen. Dies, weil nach der Stadt Bern auch die kantonale Staatsanwaltschaft an der Busse gegen den Mann festhielt.

Mit Spannung erwartet wurde am Mittwochmorgen eigentlich die Antwort auf eine Grundsatzfrage: Sind zwei Personen mit zwei Pappschildern im Berner Botschaftsviertel bereits eine bewilligungspflichtige Kundgebung? Zwar ging die zuständige Richterin Shalu Miescher in der Urteilsverkündung auf diese Frage ein. So führte sie aus, ab wann ein Grundrechtseingriff – was eine Bewilligungspflicht für eine Demonstration ist – verhältnismässig sei. So müsste die Nutzung eines Platzes oder einer Strasse über den «Gemeingebrauch» hinausgehen, also den Fussgängerverkehr behindern oder gar eine Gefahr sein.

Das Bundesgericht kam in einem vergangenen Urteil zum Schluss, dass diese Schwelle beim Sammeln von Unterschriften erst ab vier Personen erreicht ist. «Das Tragen eines Plakates dürfte kaum eine höhere Nutzung darstellen als das Sammeln von Unterschriften», so Miescher. Gleichzeitig gab sie auch zu bedenken, dass ausländische Botschaften «sensible Orte» seien, wo die Behörden über alle sicherheits- und verkehrstechnisch relevanten Ereignisse informiert sein müssten.

Eine abschliessende Antwort, ob die politische Aktion wirklich bewilligungspflichtig war, musste das Regionalgericht aber gar nicht geben. Dies, weil die Behörden weder im Anzeigenrapport noch im Strafbefehl überzeugend darlegen konnten, dass es sich bei dem Mann tatsächlich um den Organisator der «Minidemo» handelte. Laut dem städtischen Kundgebungsreglement darf die Stadt nur Organisierende, nicht aber Teilnehmende von Kundgebungen büssen.

Ob die restriktive Demopraxis im Botschaftsviertel – welche die Stadt laut eigenen Angaben gemeinsam mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten, dem Bundessicherheitsdienst und der Kantonspolizei entwickelt hat – gegen Grundrechte verstösst, bleibt somit weiter offen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hat noch die Möglichkeit, Berufung einzulegen.



Quentin Schlapbach ist Redaktor im Ressort Bern. Er hat eine kaufmännische Lehre gemacht und an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos @qscBZ

Fehler gefunden?Jetzt melden.