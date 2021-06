Horrenbach-Buchen – Teile einer Strasse weggeschwemmt In der Gemeinde Horrenbach-Buchen brachen in der Gewitternacht auf Samstag Teile einer Strasse weg. Stefan Geissbühler

Unwetterschaden in der Gemeinde Horrenbach-Buchen: Die Felliwaldstrasse ist betroffen. zvg

Mehrere Gewitter zogen in der Nacht auf Samstag über die Schweiz, zahlreiche Meldungen im Zusammenhang mit dem Unwetter gingen bei der Kantonspolizei ein. In Wahlendorf brannte ein Bauerhaus ab, nachdem ein Blitz eingeschlagen hatte. Auch in der Region Thun gewitterte es heftig: In Horrenbach-Buchen brachen Teile der Felliwaldstrasse weg. «Die Strasse ist gesperrt, das wird wohl eine gröbere Sache», sagt Gemeindepräsident Wilhelm Balmer auf Anfrage. Aber: Es sei niemand abgeschnitten, eine Umfahrung sei möglich. Auf derselben Strasse habe sich übrigens ein weiterer, kleinerer Erdrutsch ereignet. Man analysiere nun die Situation – und hoffe auf weniger Regen.