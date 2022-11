Steigende Zahl von Asylbewerbern – Teile des Sumiswalder Forums werden zur Asylunterkunft In das Freizeit- und Sportzentrum Forum in Sumiswald ziehen in den kommenden Jahren Asylbewerberinnen und Asylbewerber ein.

Im Freizeit- und Sportzentrum Forum in Sumiswald sollen Asylsuchende leben. Google Street View.

Teile des in einem finanziellen Engpass steckende Freizeit- und Sportzentrums Forum am Dorfrand von Sumiswald werde in den kommenden Jahren als Asylunterkunft genutzt. Für das Zentrum, das seit längerem in finanziellen Schwierigkeiten steckt, sei mit der vorübergehenden Umnutzung als Integrationszentrum eine gute Lösung gefunden worden, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der Forum Sumiswald AG, der Gemeinde Sumiswald und des Kantons Bern vom Freitag.

Dank der Zwischennutzung stehe nun genügend Zeit zur Verfügung, um die Neuausrichtung und die Planung für die weitere Zukunft des Forums anzugehen. Das Zentrum kämpft schon länger mit finanziellen Schwierigkeiten.

2020 schoss die Gemeinde 850'000 Franken in Form eines zinslosen Darlehens ein, um das Zentrum vor dem Konkurs zu retten. Die Reparaturen an der Infrastruktur häufen sich und nun drohen auch noch massiv höhere Stromkosten wie Verwaltungsratspräsident, wie alt Nationalrat Hans Grunder Ende September sagte. Das Hallenbad geht Ende Jahr deshalb zu.

Keine abgewiesenen Asylsuchenden

Das Forum soll als Kollektivunterkunft sowie als Sport- und Freizeitanlage genutzt werden. Nach Angaben des Kantons zeigten Erfahrungen in anderen Anlagen, wie zum Beispiel im Campus in Huttwil, dass die Kombination eines öffentlichen Betriebs und einer Flüchtlingsunterkunft gut funktionieren könne.

Grundsätzlich sollen keine abgewiesenen asylsuchenden Personen in dieser Unterkunft betreut werden. Aufgrund der aktuell ungewissen Situation im Migrationswesen ist noch unklar, aus welchen Ländern die Flüchtlinge kommen werden, die in Sumiswald untergebracht werden.

Rund 250 Personen können im Forum leben. Der Betrieb soll frühestens im Februar 2023 starten. Die Unterkunft im Forum wird während der kommenden drei Jahre im Auftrag des Kantons von der ORS Service AG betrieben.

SDA

