Jil Teichmann am French Open – Sie begeistert das Tennispublikum Sie spielt kämpferisch und risikofreudig und tritt am French Open aus dem grossen Schatten von Belinda Bencic. Ihr Coach Alberto Martin nennt die Gründe. René Stauffer aus Paris

Jubeln nach 3:28 Stunden Kampf: Jil Teichmann nach dem Sieg über Asarenka. Foto: Sven Thomann (Freshfocus)

Jil Teichmann hat eine Wohnung in Barcelona, sie spricht neben Deutsch und Französisch auch Spanisch und Katalanisch. Sie kam in Barcelona zur Welt, wo ihr Vater im Verkauf tätig war. Erst mit 14 zog sie in die Schweiz, wo sie in Biel das Förderprogramm für Talente durchlief, während vier Jahren. Inzwischen hat die 24-Jährige ihre Trainingsbasis wieder in Barcelona aufgebaut und ihr gesamtes Umfeld spanisch besetzt.