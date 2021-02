Lauwarmes Teegeschäft – Teetrinker zeigen Nestlé die kalte Schulter Schweizer Kunden können die Teekapseln Special-T nicht mehr im Supermarkt kaufen. Im Gegensatz zu Nespresso harzt das Geschäft mit Tee und Babymilch in Alukapseln. Erich Bürgler

Zu wenig beliebt: Teekapseln von Nestlé gibt es nicht mehr im Supermarkt. Foto: PD

Coop-Kunden suchen in den Läden des Grossverteilers die Teekapseln Special-T von Nestlé seit kurzem vergebens. «Keine Special-T-Teekapseln mehr im Angebot?», wundert sich ein Teetrinker auf der Facebook-Site von Coop.

Er wird seine Kapseln ab sofort im Onlineshop von Nestlé bestellen müssen. Man liefere die Kapseln nicht mehr an Detailhändler, sagt ein Nestlé-Sprecher. «Nestlé hat die Strategie für das Teekapsel-Geschäft überdacht und ist zum Entschluss gekommen, sich ausschliesslich auf den Onlinehandel zu konzentrieren.» Dies nicht nur in der Schweiz, sondern auch in allen anderen Märkten.