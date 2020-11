Gewalttätige Jugendliche in Freiburg – Teenager stirbt nach Bandenstreit Polizisten verhindern in Sugiez (FR) eine Schlägerei unter Jugendlichen. Doch dann gerät ein 15-Jähriger unter einen Zug und stirbt. Philippe Reichen aus Freiburg

Im Freiburger Dorf Sugiez hat die Polizei am Wochenende eine Prügelei unter Jugendlichen verhindert. Jugendbanden, die sich wegen Territorialansprüchen oder ethnischer Konflikte bekämpfen, sind gemäss einem Polizeisprecher ein «bekanntes Phänomen». (Symbolbild) Foto: Finn Frandsen (Keystone)

Die Situation schien bereits geklärt, die Lage entschärft, doch dann kam es zu einem Drama. Die Freiburger Polizei rückte am Samstagabend zum Bahnhof in Sugiez aus, wo 30 Neuenburger Jugendliche eingetroffen waren, um sich mit anderen Jugendlichen zu prügeln. Passanten hatten Alarm geschlagen. Die Polizei wies die Gruppe an, im Zug zurück nach Neuenburg zu reisen, und machte den gewaltbereiten Teenagern klar, dass sie keine Kampfhandlungen dulden würde. Zeitgleich fingen am Bahnhof in Murten Polizisten die Widersacher ab und lösten die Gruppe auf.