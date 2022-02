Renommierte Konferenz-Reihe – TEDx findet erstmals auch in Thun statt Die internationale Konferenz-Reihe TEDx findet am 7. Mai in der Westhalle erstmals in Thun statt. Zu Gast ist ein illustrer Reigen von Referentinnen und Referenten.

Patrick Reiser, «Natural Bodybuilding» Weltmeister und Youtube-Star, spricht am TEDx Thun.

Foto: Reto Oeschger

Unter dem Motto «Einfach mal T(h)un» findet am 7. Mai in der Westhalle die erste Ausgabe von TEDxThun statt. Auf dem Programm stehen neun kurze Vorträge, sogenannte Keynotes. Daniel Gobeli, Rektor an der Wirtschaftsschule Thun, spricht zu: «Schlechte Zeiten sind gute Zeiten für das Scharfstellen auf das, was wirklich zählt». Über die «Kraftquelle Kommunikation» erzählt die Start-up-Unternehmerin Alessandra Viesti. Handballer und Kolumnist dieser Zeitung Viktor Glatthard spricht über wertbasierte Leistung in Sport und Wirtschaft. Und Patrick Reiser sagt: «Finde deine Berufung und lebe sie bis zum letzten Atemzug.» Der mehrfache Unternehmer und Weltmeister im Natural Bodybuilding erreicht auf seinem Youtube-Kanal ein Millionen-Publikum.

TED ist eine gemeinnützige Organisation, die sich nach eigenen Angaben für die Verbreitung von innovativen, weltverändernden Ideen einsetzt und jährlich durchgeführt wird. Als TEDx werden lokale, eigenständige Konferenzen bezeichnet. Das «x» steht dabei für die Eigenständigkeit der Organisation.

TEDxThun findet am 7. Mai von 16.30 Uhr bis 23.30 Uhr statt. Im Eintrittspreis von 79 Franken inbegriffen sind Getränke, Apéro und ein Dessertbuffet. Tickets und vollständiges Programm: www.tedxthun.com

pd/maz

