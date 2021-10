900’000 Franken Schaden – Technischer Defekt Ursache eines Brandes in Les Reussilles Dass Ende August ein Wohnhaus in Les Reussilles gebrannt hat, führt die Polizei auf eine defekte Steckdose oder ein defektes Kabel zurück.

Das Feuer von Ende August in Les Reussilles richtete grossen Schaden an. (Archivbild) Foto: zvg/Kapo Bern

Der Brand eines Wohnhauses in Les Reussilles in der Gemeinde Tramelan von Ende August ist auf ein technisches Problem an der Elektroinstallation zurückzuführen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 900'000 Franken, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Laut den Ermittlern war ein technisches Problem an einer Steckdose oder am Kabel einer Tischlampe für den Brand verantwortlich. Das Feuer war am 28. August kurz vor 2 Uhr ausgebrochen. Die beiden Bewohner konnten sich aus eigener Kraft unverletzt retten. Das Wohnhaus war aufgrund der starken Zerstörung unbewohnbar.

SDA/mb

