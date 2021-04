Stromunterbruch in Steffisburg – Technischer Defekt im Mittelspannungsnetz Am Dienstagvormittag war in Steffisburg zweimal die Stromversorgung unterbrochen. pd

Blick aufs Betriebsgebäude der Netzulg AG in Steffisburg. Foto: PD

Kurz vor 9 Uhr ist es am Dienstag im Stromnetz der Netzulg AG zu einem Stromunterbruch gekommen, welcher in grossen Gebieten von Steffisburg bemerkbar war», teilte der Energielieferant am Dienstagabend mit.

Gemäss der Medienmitteilung der Netzulg AG ist die Ursache für den Unterbruch «ein technischer Defekt (Erdschluss) im 16-Kilovolt-Mittelspannungsnetz». Nach der automatischen Sicherheitsabschaltung wurde die Stromversorgung gebietsweise wieder eingeschaltet.

Zweiter Unterbruch

Dabei sei es zu einem zweiten, kürzeren Unterbruch gekommen. Die letzten Steffisburger Haushalte seien um 10.30 Uhr wieder mit Strom versorgt worden. Der Grund für den Vorfall wird durch die Netzulg AG zurzeit untersucht.

