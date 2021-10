Tragödie mit zwei toten Kindern – Technischer Defekt führte zu Wohnhausbrand in Leuzingen Die Ursache für den Brand in Leuzingen, bei dem zwei Kinder ums Leben kamen, ist geklärt. Fahrlässigkeit oder vorsätzliche Handlung wurden ausgeschlossen.

In diesem Haus starben bei einem Brand am Sonntagabend zwei Kinder. Foto: Beat Mathys

Am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr kam es an der Steinackerstrasse in Leuzingen zu einem tragischen Unglück: Beim Brand eines Wohnhauses konnte die Feuerwehr zwei Erwachsene und ein Kind mit einer Leiter von einem Vordach holen, auf das die drei geflüchtet sind. Ein weiteres Kind brachte sich selbstständig in Sicherheit. Alle vier mussten leicht verletzt ins Spital gebracht werden. Für zwei weitere Kinder, die bei der Rettungsaktion im Haus geborgen wurden, kam jede Hilfe zu spät.

Nun ist die Ursache für die Tragödie geklärt. Der Brand wurde durch einen technischen Defekt eines elektrischen Geräts im Erdgeschoss ausgelöst, wie die Kantonspolizei Bern am Freitagmorgen mitteilt. Fahrlässigkeit oder eine vorsätzliche Handlung konnten ausgeschlossen werden.

Der gelbe Schlauch im Eingang des Wohnhauses ist Zeuge des furchtbaren Dramas, das sich am Sonntagabend in Leuzingen abgespielt hatte. Foto: Beat Mathys

sih/pkb

