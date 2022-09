Scheunenbrand Achseten – Technischer Defekt führte zu Brand Ein mechanischer Schaden am Antrieb eines Heugebläses ist der Grund für das Feuer in einer Scheune in Achseten. pd

Diese Scheune brannte am 30. Juni in Achseten nieder. Ein technischer Defekt an einem Heugebläseantrieb war die Brandursache. Foto: PD/Kantonspolizei Bern

«Die Ursache des Brandes, der am Donnerstag, 30 Juni, in einer Scheune an der Labrunnenstrasse in Achseten (Gemeinde Frutigen) ausgebrochen war, ist geklärt», teilt die Kantonspolizei Bern am Mittwochvormittag mit.

Die Ermittlungen des Dezernats Brände und Explosionen seien abgeschlossen, teilte die Kapo weiter mit. So sei das Feuer aufgrund einer mechanischen Havarie beim Antrieb eines Heugebläses ausgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich den aktuellen Schätzungen nach auf mehrere Hunderttausend Franken.

Die Scheune, in welcher Gras, Holz und Heu gelagert waren, brannte damals komplett nieder. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hatten sich keine Personen im Gebäude befunden, es war niemand verletzt worden. Im Einsatz hatten rund 60 Angehörige der Feuerwehren Spiez, Frutigen und Adelboden gestanden. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des beschränkten Wasserzugangs schwierig, weshalb ein Helikopter der Air-Glaciers mit einem Löschsack eingesetzt werden musste.



