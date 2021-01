Ermittlungen abgeschlossen – Technischer Defekt an Powerbank löste Wohnungsbrand aus Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gümligen vergangene Woche ist geklärt. Es entstand ein Sachschaden von mehrere hunderttausend Franken.

In der Nacht auf Dienstag letzter Woche brach in einem Mehrfamilienhaus am Juraweg in Gümligen ein Feuer aus. Eine Wohnung wurde beim Brand stark beschädigt und war nicht mehr bewohnbar.

Nun ist klar, was zum Brand geführt hat. Das Feuer dürfte auf einen technischen Defekt an einer Powerbank zurückzuführen sein, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Mittwochnachmittag schreibt. Nach aktuellem Kenntnisstand belaufe sich der Sachschaden am Haus, der Wohnung und dem Inventar auf mehrere hunderttausend Franken, wie die Polizei weiter schreibt.

sih/pkb