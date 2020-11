Zerstörtes Wohnhaus in Walterswil – Technischer Defekt am Dampfabzug löste das Feuer aus Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zum Brand vom 8. November abgeschlossen. pkb/ske

Am 8. November ist im Moos in Walterswil ein Haus komplett zerstört worden. Nun steht die Brandursache fest, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilt. Die Ermittlungen durch das Dezernat Brände und Explosionen der haben ergeben, dass der Brand auf einen technischen Defekt im Bereich des Dampfabzugs zurückzuführen ist.