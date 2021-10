Panne bei BAG-App – Covid-Zertifikate sind wieder gültig Die BAG-App zum Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests funktioniert wieder. Irena Jurinak UPDATE FOLGT

Ausweiskontrolle

im Restaurant. Foto: Tamedia

Wer am Freitagabend kurz vor 20 Uhr über die BAG-App sein Covid-Zertifikat anzeigen lassen wollte, erhielt die Meldung «Zertifikat mit ungültiger Signatur». Auch das Zertifikat in Papierform war von der Störung betroffen. Und das ausgerechnet an einem Freitagabend, wenn viele unterwegs ins Restaurant oder in den Ausgang sind.

Das zuständige Bundesamt für Informatik und Telekommunikation bestätigte die Störung auf Anfrage von 20 Minuten. Nach rund 45 Minuten funktionierte die App wieder. Die Ursache ist noch unbekannt.

Seit September braucht man in der Schweiz in öffentlich zugänglichen Innenräumen ein Zertifikat. Geimpfte, Genesene und Getestete können die Gültigkeit mittels App des BAG nachweisen. Diese zeigt einen QR-Code an, wie er auf Tickets und in der Werbung üblich ist. Veranstalter, Wirte oder Kinos überprüfen diesen Code mittels einer Check-App.

Teilweise zeigten sich Restaurants kulant und liessen Besucher trotzdem ins Innere. Auch beim Heimspiel des FC Thun sei der Einlass kein Problem gewesen, meldet ein fussballbegeisterter Leser. Das freundliche Sicherheitspersonal der Heimmannschaft habe einfach das Datum der Impfung oder des Tests angeschaut.

Programmiert hat die App die Schweizer Softwareschmiede Ubique, von der auch die SBB-App und die Wetter-App von Meteo Schweiz stammen, im Auftrag des Bundesamtes für Informatik.

