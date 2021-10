Ermittlungen in Herzogenbuchsee – Technische oder menschliche Ursache möglich Warum im Juni eine Scheune abbrannte, konnte nicht mehr geklärt werden. Die Zerstörungen waren zu gross.

Die Scheune stand am Buchsifeldweg. Karte: Google Maps

Am 18. Juni geriet am Buchsifeldweg eine Scheune in Brand und wurde erheblich beschädigt. Inzwischen sind die polizeilichen Ermittlungen des Dezernats Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern abgeschlossen. Aufgrund des erheblichen Zerstörungsgrades konnte die Brandursache jedoch nicht mehr abschliessend geklärt werden, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau mitteilt.

Sowohl eine technische wie eine menschliche Brandursache könne nicht ausgeschlossen werden, hält diese fest. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich Tiere in der Scheune, welche jedoch gerettet werden konnten. Auch Menschen kamen keine zu Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich gemäss Abklärungen auf mehrere hunderttausend Franken.

jr

