Bahnrestaurierung in Bönigen – Technische Nostalgie auf Rädern Der historische Triebwagen 101 der Sensetalbahn wird derzeit für Nostalgiefahrten in der BLS-Werkstätte instand gestellt. Noch fehlen den Initianten aber mehrere Tausend Franken. Guido Lauper

Nach getaner Arbeit am Sensetalbahn-Triebwagen 101 hat das Team in der BLS-Werkstätte Bönigen eine fröhliche Pause verdient. Foto: PD

Betriebsgruppe «Triebwagen 101»: Hinter dieser etwas kryptischen Bezeichnung steckt ein zehnköpfiges Team, das sich genau einer Aufgabe widmet: der Instandstellung des einzigen Triebwagens der Sensetalbahn (STB), der nicht aus zweiter Hand stammt, des CFe 2/4 101 mit Baujahr 1938. Gegründet wurde die Betriebsgruppe von drei bahnaffinen Männern der Jahrgänge 1986 bis 1995: Marc Favri, Pascal Heinemann und Riccardo Keller.

Diese historische Aufnahme zeigt den Triebwagen 101 in Betrieb. Foto: PD

Das Team fungiert als Unterorganisation des Vereins Historische Mittelthurgaubahn (MThB). So gehört der Triebwagen zwar der MThB, doch die Verantwortung für Unterhalt, Betrieb und Marketing bleibt bei der Betriebsgruppe. «Der Triebwagen repräsentiert die simple, aber sehr nachhaltig konstruierte Elektromechanik der Dreissigerjahre», schreiben die Initianten auf ihrer Website. Er habe als einer der ersten in der Schweiz ein Kastengerippe aus Stahl statt aus Holz erhalten. Bisher ausschliesslich in der Schweiz unterwegs, solle das auch künftig so bleiben.