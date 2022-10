Thun: Gastronomie/Nachtleben – Team der «Galerie» ist bester Newcomer Schöner Erfolg für die Thuner Gastronomieszene: Die Galerie Boutique Bar am Aarequai ist in Baden mit einem Swiss Bar Award ausgezeichnet worden. PD

Das Team der Galerie Boutique Bar in Thun mit Geschäftsführer Gage Plecic hat sich an den Swiss Bar Awards den Preis Best Newcomer Bar 2022 geholt. Foto: PD

Im Eventlokal Trafo in Baden sind vor rund 300 geladenen Gästen zum 20. Mal die Swiss Bar Awards verteilt worden. Insgesamt hat das Fachmagazin «Bar News», welches nach eigenen Angaben «die wichtigsten Auszeichnungen der Schweizer Barszene» verleiht, acht Preise vergeben. Ausgeschrieben wurden die Swiss Bar Awards im Mai; dabei resultierte ein neuer Anmelderekord. Für die Kategorien «Barkeeper of the year» und «Best Barkeeper Talent» standen dann im August Prüfungen auf dem Programm, die von einer Fachjury bewertet wurden.

Zu den diesjährigen Gewinnern gehört auch das Team der Galerie Boutique Bar in Thun. Die Köpfe hinter dem im Mai 2021 eröffneten Lokal am Aarequai siegten in der Kategorie «Best Newcomer Bar 2022». Laut den Veranstaltern habe es Geschäftsführer Gage Plecic geschafft, «innert kürzester Zeit mit seinem Team ein überzeugendes Konzept und einen Top-Service auf die Beine zu stellen».

Plecic zeigt sich auf der Website seines Lokals überwältigt und «ein bisschen sprachlos» über den Award: «Für uns ist diese Auszeichnung ein Ansporn, um den eingeschlagenen Kurs weiterzuverfolgen und täglich unser Bestes zu geben, um unsere Gäste nach allen Regeln der Kunst glücklich zu machen», schreibt er.

