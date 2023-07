Kritik am neuen CO₂-Gesetz – TCS warnt: Bundesrat plant versteckte Benzinpreis-Erhöhung Benzin und Diesel sollen mehr grüne Anteile beigemischt werden, was Autofahren verteuern würde. Das bringt den neuen SVP-Bundesrat Albert Rösti schon wieder in eine knifflige Situation. Adrian Schmid Mischa Aebi

Der neue SVP-Bundesrat Albert Rösti muss wieder gegen seine Partei antreten – jetzt bei einer neuen Regel, welche einen Anstieg des Benzinpreises zur Folge hätte. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Albert Rösti steigt in den nächsten Kampf gegen seine eigene Partei – wie schon bei der Abstimmung über das Klimagesetz. Am Montag wird der SVP-Bundesrat in der Umweltkommission des Ständerats auftreten. Das wichtigste Traktandum der Sitzung ist das neue CO2-Gesetz. Darin schlägt die Regierung eine Regel vor, die eine Benzinpreiserhöhung zur Folge hat.