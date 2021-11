Tom Kummer bei den Bühnen Bern – Taxifahren im Totenfluss Minimalistisch reduziert, anspruchsvoll und mit gewissen Längen: Tom Kummers Trauerbuch «Von schlechten Eltern» in den Vidmarhallen. Anne-Sophie Scholl

Zwischen Unterwelt und Diesseits: Die minimalistische Bühne überzeugt. Foto: Iko Freese

Die Bühne verliert sich in konturloser schwarzer Weite. Orientierung bietet einzig das kalte, weisse Licht von Leuchtröhren im Fluchtpunkt des Raumes. Mal bilden sie einen Rahmen, wie die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs, dann wiederum erscheinen sie wie die wechselnden Ziffern einer digitalen Uhr auf dem Armaturenbrett einer Limousine. Drei Männergestalten mit einer Leuchtröhre in der Hand rudern durch den schwarzen Raum.

Regisseur Tilmann Köhler und Chefdramaturgin Felicitas Zürcher stellen das Bild von Charon an den Anfang ihrer Inszenierung von Tom Kummers Roman «Von schlechten Eltern». Charon ist der Fährmann der Antike, der die Menschen über den Totenfluss in den Hades bringt, in die Unterwelt. Willkommen im Zwischenreich zwischen Leben und Tod. Das Ticken der digitalen Uhr mahnt an die Vergänglichkeit, ein Memento mori.