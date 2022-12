Foto-Adventskalender, Tag 11 – Tax me Bernerinnen und Berner gaben ihre Steuererklärung früher persönlich ab. René Wüthrich

Ein Hinweisschild, das alle Zweifel beseitigt. Foto: Carl Jost (Staatsarchiv des Kantons Bern, StAB FN Jost N 855)

Im Jahr 1933 war es zu Bern offensichtlich üblich, persönlich in den Erlacherhof zu gehen und dort seine Steuererklärung abzugeben. Der Berner Fotograf Carl Jost hat diesen gesellschaftlichen und politisch bedeutsamen Vorgang am 15. März 1933 festgehalten. Wie oft auf seinen Fotografien hat Jost auch auf der Steuerverwaltung Bern das Publikum, die Gesichter der Menschen, ihre Mienen studiert und aufgezeichnet, fast wie im Bemühen, nachzuzeichnen, was der Vorgang, dem sie beiwohnen, mit ihnen macht. Eine superbe Studie eines Zustandes in Bern, die, da alles lange her ist, auch ein Genuss zum Anschauen ist. Es sind wahrhaftig Szenen wie in einem grossartigen alten Film. Es war aber kein Schauspiel, sondern echt.

An einem Tag wie diesem strömte tout Berne mit Kind und Kegel zum Erlacherhof. Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 856)

Aber niemand wusste so recht, wie ihm geschah. Konnte man die Steuererklärung sogar vor Ort ausfüllen? Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 858)

Bernerinnen und Berner trafen beim Erlacherhof Bekannte und Verwandte. Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 857)

Das Ausfüllen macht viel Kummer, und man muss den Kopf beisammenhaben. Was sagen all die Zahlen? Worauf lässt man sich da ein? Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 870)

Bilder zum Geniessen, die auch unter die Haut gehen. Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 869)

Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 867)

Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 861)

Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 871)

Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 865)

Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 862)

Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 868)

Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 863)

Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 866)

Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 860)

Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 864)

Wenn dann alles vorbei ist, können die Türen wieder geschlossen werden. Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 859)

Die Steuerbehörde hat nun, was sie wollte. Stapelweise. Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 872)

Und jemand muss nun die ganze Arbeit machen. Foto: Carl Jost (StAB FN Jost N 873)

