IT-Frust beim Kanton Bern – Tausende Mahnungen werden verspätet verschickt Die neue SAP-Software verursacht beim bernischen Busseninkasso massiven Mehraufwand. Die Folge: verschleppte Mahnungen und Mitarbeitende am Limit. Michael Bucher

Beim kantonalen Busseninkasso kämpft man selbst ein halbes Jahr nach der SAP-Einführung mit einem grossen Pendenzenberg. (Symbolbild) Foto: Imago

Säumige Zahlerinnen und Zahler erhalten im Kanton Bern derzeit längere Schonfristen – zumindest wenn es um Bussen in Form von Strafbefehlen geht. So treffen Mahnungen deutlich später als üblich bei den Adressaten ein. Dies sehr zum Ärger der Kantonsverwaltung. Die Ursache liegt in der aufwendigen Umstellung des Rechnungswesens auf SAP, die im Kanton seit Anfang 2023 läuft. Durch den Ersatz des veralteten Systems sollen laut Regierungsrat dereinst jährlich gut 10 Millionen Franken an Betriebs- und Wartungskosten eingespart werden.

«Das Ganze ist sehr mühsam für die Mitarbeitenden.» Frédéric Kohler, Leiter Stabsstelle für Ressourcen der Justizleitung

So gut das klingen mag, im Hier und Jetzt sorgt die neue IT-Lösung für viel Frust. Ein bis zwei Monate ist man bei der Berner Justiz im Rückstand mit dem Verschicken von Mahnungen. Der Grund: Seit der Umstellung müssen etliche Arbeiten manuell ausgeführt werden, die zuvor automatisiert abliefen. So etwa die Zuordnung einer eingehenden Zahlung zur entsprechenden Rechnung. Bei rund 80’000 Rechnungen, welche die Berner Justiz pro Jahr verschickt, bedeutet dies für die Mitarbeitenden beim kantonalen Busseninkasso einen massiven Mehraufwand.

Personal wurde aufgestockt

«Wir schieben eine Bugwelle an unbearbeiteten Zahlungseingängen vor uns her, deswegen sehen wir nicht sofort, wenn eine Rechnung nicht bezahlt wird», erklärt Frédéric Kohler, Leiter Stabsstelle für Ressourcen der Justizleitung. Er stellt jedoch klar: «Es gehen keine Rechnungen vergessen, es kommt lediglich zu Verzögerungen bei Mahnungen oder Ratenzahlungen.» Weshalb die Automatismen gerade beim Busseninkasso dermassen stocken, liegt laut ihm vor allem daran, dass SAP als Standardprogramm nicht auf die Bedürfnisse der Justiz ausgerichtet ist.

«Das Ganze ist sehr mühsam für die Mitarbeitenden», sagt Kohler. Zumal sich die Situation seit der Einführung vor fast sechs Monaten kaum verbessert hat. «Mit grosser Sorge» hat dies auch die Justizkommission des Grossen Rates zur Kenntnis genommen. Die Frustration unter den Mitarbeitenden steige und die Personalsituation sei äusserst angespannt, hält die Kommission in ihrem jüngsten Bericht fest.

Immerhin: Zu Kündigungen aus Frust ist es bislang bei der Abteilung Busseninkasso mit ihren neun Mitarbeitenden nicht gekommen. Die Justizleitung wandte sich an die Finanzdirektion, da sie die Überlastung nicht länger verantworten konnte. Es sind deutliche Worte: Ohne rasche Abhilfe sei «mit gravierenden finanziellen Folgen sowie einem grösseren Reputationsschaden für den Kanton Bern» zu rechnen, wird die Justizleitung im Kommissionsbericht zitiert.

In der Folge wurde das Personal vorübergehend aufgestockt. Das geschah, indem einzelne Pensen erhöht und zwei bis November befristete Stellen geschaffen wurden. Zu den bislang 750 Stellenprozent kamen dadurch 250 dazu.

Probleme auch bei Lehrerlöhnen

Nicht nur beim Busseninkasso hat man mit der Umstellung auf SAP zu kämpfen. Bereits im März wurde publik, dass es auch in der Bildungsdirektion harzt. So wurde etwa bei Klassenhilfen monatelang der Lohn nicht bezahlt. Im Extremfall mussten Lehrer mehrere Tausend Franken privat vorschiessen, um ein Schneesportlager zu bezahlen. Zudem hatte der Kanton im März 2700 Rechnungen nicht beglichen.

Das klingt desaströs. Den kritischen Fragen stellt sich Markus Wyss, Finanzverwalter des Kantons Bern. Tapfer betont er in einer schriftlichen Antwort, dass die SAP-Einführung «grundsätzlich erfolgreich» gewesen sei. Zu den angesprochenen Problemen meint er: «Spezialisten sind derzeit daran, verschiedene Systemverbesserungen umzusetzen, damit die Arbeitsprozesse vereinfacht werden können.» Hinzu kämen weitere Massnahmen wie zusätzliche Ressourcen oder Schulungen. Er rechnet spätestens ab Juli mit «spürbaren Verbesserungen».

Die Kritik, die neue Software eigne sich grundsätzlich nicht für die Bedürfnisse der Justiz, teilt Wyss nicht. Die Aufgabe «Busseninkasso» gehöre zum SAP-Standard. Entsprechende Tests seien im Vorfeld durchgeführt worden. «In Projekten dieser Komplexität und Grössenordnung ist es allerdings bis zu einem gewissen Grad normal, dass einzelner Verbesserungsbedarf erst nach der Systemeinführung erkannt wird», meint er.

100’000 Franken kostet die Personalaufstockung beim Busseninkasso. Der Betrag wird laut dem Finanzverwalter durch den vom Grossen Rat für die SAP-Umstellung gesprochenen Kredit von 90 Millionen Franken gedeckt. «Stand heute wird dieser Kredit eingehalten beziehungsweise sogar deutlich unterschritten», sagt Markus Wyss.

