Waffenangriffe in Serbien – Tausende demonstrieren in Belgrad gegen Gewalt Die Menschen sind bestürzt über die beiden Angriffe von vergangener Woche mit 17 Todesopfern und fordern ein Ende der Gewaltverherrlichung im Land.

Menschen protestieren in Belgrad gegen Waffengewalt. (8. Mai 2023) Foto: Darko Vojinovic (Keystone)

Wenige Tage nach zwei Schusswaffenangriffen binnen 48 Stunden mit 17 Toten haben in Serbien Zehntausende Menschen gegen Gewalt demonstriert. Auf der Kundgebung versammelten sich am Montag Teilnehmer aus mehreren politischen Lagern des Landes vor dem Parlament in Belgrad. Die Demonstranten forderten ein Ende von Gewaltverherrlichung in den Medien sowie den Rücktritt hochrangiger Politiker, darunter des Innenministers und des serbischen Geheimdienstchefs.

Zu der Demonstration hatten mehrere Oppositionsparteien aufgerufen. Vertreter der Serbischen Fortschrittspartei von Präsident Aleksandar Vucic verurteilten die Proteste als «Politisierung» der Bluttaten, deren Ziel es sei, Vucic anzugreifen. Der Präsident selbst hatte nach den tödlichen Angriffen eine gross angelegte «Entwaffnungskampagne» angekündigt.

«Wir sind hier, weil wir nicht länger warten können», sagte Grundschullehrerin Marina Vidojevic auf der Demonstration. «Wir haben zu lange gewartet, zu lange geschwiegen, zu lange weggeschaut. Wir wollen sichere Schulen, Strassen, Dörfer und Städte für alle Kinder», erklärte sie.

Eltern trauern in Belgrad um ihre 13-jährige Tochter, die ein Schüler erschossen hat. (6. Mai 2023) Foto: Armin Durgut (Keystone)

Beim ersten der beiden Schusswaffenagriffe hatte ein Schüler in einer Belgrad mit einer Waffe seines Vaters acht Kinder und einen Wachmann erschossen. Weniger als 48 Stunden später tötete ein 21-Jähriger in mehreren Dörfern nahe Belgrad acht Menschen. Bildungsminister Branko Ruzic trat daraufhin am Sonntag zurück.

Nach Regierungsangaben sind in dem 6,8-Millionen-Einwohner-Land mehr als 760’000 Feuerwaffen registriert. Dem Rechercheprojekt Small Arms Survey (SAS) zufolge besitzen 39 Prozent der Bevölkerung eine Waffe – in keinem anderen europäischen Land ist der Anteil so hoch.

AFP/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.