Langnau bekämpft invasive Pflanzen – Tauschgeschäft: Problempflanze gegen Natternkopf Wer Neophyten ausgräbt und in den Werkhof Langnau bringt, bekommt dafür eine einheimische Pflanze. Doch das Angebot findet kaum Anklang. Jacqueline Graber

Werkhofleiter Hans-Rudolf Dreier will nicht auf den Pflanzen sitzen bleiben. Darum wird die Tauschaktion bis am 22. Oktober verlängert. Foto: Raphael Moser

Sie kennen sich aus mit invasiven Neophyten, die Mitarbeiter des Werkhofes Langnau. Denn zu ihrem Aufgabenbereich gehört es, nicht einheimische Pflanzen auszureissen. «Am meisten verbreitet sind bei uns der Japanische Knöterich, die Goldrute und das Drüsige Springkraut», erklärt Werkhofleiter Hans-Rudolf Dreier.

Für diese Arbeit sind die Gemeindemitarbeiter vorwiegend an Strassenrändern und an den Ufern der Ilfis, der Gohl und des Frittenbachs unterwegs. Vermehrt wurde nun aber festgestellt, dass das unliebsame Gewächs in Privatgärten wuchert. «So kamen wir auf die Idee, während einer Woche eine Tauschaktion zu organisieren», erklärt Dreier.