Gebäude aus Thunstetten – Taunerhaus sucht Parkplatz Seit seiner preisgekrönten Demontage wartet der historische Holzbau darauf, wieder errichtet zu werden – doch das Warten nimmt vorerst kein Ende. Maximilian Jacobi

Im August 2019 wurde das Taunerhaus aus dem Jahr 1480 an der Kirchgasse 36 in Thunstetten zurückgebaut. Foto: Thomas Peter

Geborgen vor Wind und Wetter, fünf Meter mal zehn Meter gross und rund vier Meter hoch – so stellt sich Silvia Aeschimann, Präsidentin des Vereins Abenteuer-Zeitreise, den optimalen Lagerort für das Taunerhaus vor.

Das Ende des 15. Jahrhunderts an der Kirchgasse in Thunstetten errichtete Holzhaus ist 2019 unter Aufsicht des Vereins in Freiwilligenarbeit zerlegt und auf zwei Anhänger verladen worden. Die Aktion brachte dem Aargauer Verein diesen August die Verleihung des Kulturgüterschutzpreises 2021 durch die Schweizerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz ein.