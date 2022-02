Tagestipp: Kulturstammtisch zum Thema Schwurbler – Taumeln am Stammtisch Im Kulturmuseum diskutieren ein Journalist, eine Kulturwissenschaftlerin und ein Lyriker über den Begriff der Stunde. Xymna Engel

Foto: zvg

Der Begriff Schwurbeln taucht in unserem Wortschatz heute so oft auf wie die Lust nach Glace an einem heissen Sommertag. Kaum zu glauben, dass er 2009 so ungebräuchlich war, dass er noch gar nicht im Duden stand. Schwurbeln leitet sich vom Mittelhochdeutschen «swerben» («taumeln, sich im Kreis drehen») ab. Heute steht im Duden: «Unsinn erzählen». Im Kulturmuseum nehmen Eric Facon, Anglist, Germanist und Journalist aus Basel, Marcy Goldberg, Kultur- und Filmwissenschaftlerin aus Zürich, und der Berner Lyriker und Theaterregisseur Raphael Urweider den Begriff zum Ausgangspunkt, um am Kulturstammtisch den weiten Raum zwischen Rechthaben, Behauptung und Fakt auszuloten. (xen)

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos

