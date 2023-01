Thuner Verkehrsprobleme – Taugen «foilende» Fähren mehr als Amphibienfahrzeuge? Kreative Lösungen gegen die Staus in Thun sind gefragt. Amphibienfahrzeugen erteilte der Kanton eine Abfuhr. Jetzt bringen Stadtratsmitglieder Elektrofähren mit Tragflächen ins Spiel. Michael Gurtner

Eine Möglichkeit, den Verkehrsproblemen in Thun entgegenzuwirken? Die schwedische Elektrofähre Candela P-12. Visualisierung: PD/Candela.com

Auto an Auto an Auto. Wer von Hilterfingen her nach Thun fahren will und die falsche Tageszeit erwischt hat, steht unweigerlich im Stau. Das sorgt für Ärger, rote Köpfe – und kreative Lösungsvorschläge. Warum nicht einfach mit dem Fahrzeug weg von der Strasse, rein ins Wasser und am anderen Aareufer wieder raus?