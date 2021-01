Unfall in Merligen – Taucher im Spital verstorben Am Dienstag ist in Merligen ein Taucher leblos aus dem Thunersee geborgen worden. Er verstarb gleichentags trotz umgehender Rettungsmassnahmen im Spital.

Bei Merligen ist ein Taucher verunglückt. Foto: Bruno Petroni

Am Dienstag, 19. Januar, kurz vor 11.20 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in Merligen beim Tauchplatz Fischbalme eine leblose Person im Thunersee gesichtet und durch weitere anwesende Taucher geborgen worden sei. Dies teilte die Kapo am Mittwoch mit.

66-Jähriger aus dem Kanton Bern

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, sei der Mann bereits von den Ersthelfern reanimiert worden. Eine Ambulanz brachte den Mann in kritischem Zustand in ein Spital, wo er trotz der Rettungsmassnahmen gleichentags verstarb. Beim Verstorbenen handelt es sich nach Angaben der Kapo um einen 66-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Der genaue Ablauf und die Umstände des Unfalls werden durch die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der zuständigen Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland untersucht.

PD