Verabschiedung am Sonntag Infos einblenden

Am Sonntag, 15 Minuten vor dem Spiel zwischen Wiler-Ersigen und Malans (17.30 Uhr, Kirchberg), wird Matthias Hofbauer offiziell verabschiedet. Sein Trikot wird in der Halle hochgezogen, seine Nummer 19 bei Wiler nicht mehr vergeben. Hofbauer ist der beste Unihockeyspieler, den die Schweiz je hatte. Er verbuchte in 565 NLA-Spielen 1073 Skorerpunkte. Er ist der einzige Spieler in der Schweiz, der die 1000er-Marke geknackt hat. Der 38-Jährige kann weltweit die meisten WM-Skorerpunkte vorweisen, kein anderer Spieler wurde – wie er – zweimal WM-Torschützenkönig. An 10 Weltmeisterschaften holte der Berner in 57 Spielen 97 Skorerpunkte. Insgesamt stand Hofbauer in 194 Länderspielen auf dem Feld. «Dass die Verabschiedung anlässlich eines Spiels gegen Malans stattfindet, freut mich besonders», sagt Hofbauer. «Gegen diesen Gegner hatten wir legendäre Duelle.» Zum Beispiel das längste Meisterschaftsspiel in der Unihockeygeschichte (1998). Es dauerte 139 Minuten oder beinahe sieben Drittel, ehe Malans das goldene Tor erzielte und in den Playoff-Final einzog.

Hofbauer ist selbstständig und vertreibt Sportbekleidung. Daneben arbeitet er in einem 50-Prozent-Pensum für Swiss Unihockey. Er ist dort für die Athletenförderung zuständig. Spieler der Nationalmannschaften (Elite und U-23), die eine Rekrutenschule absolviert haben, sollen künftig 130 Tage pro Jahr im «Spitzensport-WK» verbringen dürfen und werden dafür bezahlt. Damit soll die Professionalisierung im Unihockey vorangetrieben werden. (stü)