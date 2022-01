Ausstellung in Leissigen – Tattookatze und Hexenküche Die Berner Illustratorin und Kinderbuchautorin Eva Rust stellt ihre Werke bis Mitte März im Atelier Augenglück in Leissigen aus.

Katze mit Tattoo: Eine Illustration der Bernerin Eva Rust. Foto: PD

«Die Illustrationen von Eva Rust sind aussergewöhnlich, kraftvoll und bunt und zeigen starke Frauen, die durchs Weltall schweben, barbusig auf einem Tiger reiten und mit Fischschwanz durchs Leben gleiten», steht in einer Mitteilung des Ateliers Augenglück in Leissigen. Hier findet bis Mitte März eine Ausstellung von Rusts Werken statt. «Abgerundet wird die Ausstellung von zwei Zeichnungen, die eine tätowierte Nacktkatze in ‹Tattookatze› und ein überbordendes Regal mit allerlei Absonderlichem in der ‹Hexenküche› abbilden.»

Ergänzend zu den Illustrationen stellt Eva Rust ihre beiden Kinderbücher mit eigenen Zeichnungen aus. Darin begegnet man Hilda, einem Hexenmädchen, das gerne Pizza isst, auf einem Widder reitet und im Schlamm badet. Schliesslich lernt sie die Prinzessin Melusina kennen. Wie es dazu kommt und ob sich die beiden anfreunden, ist in dem Buch «Hilda und die Prinzessin» zu sehen und zu lesen.

PD

