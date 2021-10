Neuer Lehrgang am Inforama – «Tasten, riechen, schmecken, schauen und zuhören»

Den Garten mit den fünf Sinnen erfahren, erleben und einen therapeutischen Nutzen daraus ziehen: Das verspricht «Gartentherapie» am Inforama in Hondrich. Murielle Buchs

Anita Schäfer im Garten des Inforama in Hondrich, wo sie ab Januar 2022 den Lehrgang in Gartentherapie leitet. Foto: Murielle Buchs

Liebevoll blickt Anita Schäfer auf den sich herbstlich färbenden Blumen- und Gemüsegarten. Sie riecht an einer Herbstaster: «Was für ein schönes Violett!» Die 46-Jährige ist Aktivierungsfachfrau und Erwachsenenbildnerin. Ab Januar 2022 wird sie im Inforama in Hondrich den Lehrgang «Gartentherapie» leiten.

«Der Lehrgang richtet sich einerseits an Berufsleute aus dem Gesundheitsbereich oder der grünen Branche. Andererseits steht er allen Interessierten offen, die mittels Gartentherapie quasi eine Persönlichkeitsentwicklung erleben wollen», erklärt Schäfer. Ihr Berufsalltag, in welchem sie mit älteren Menschen und Demenzkranken zu tun hat, habe sie zur Idee eines Lehrgangs in Gartentherapie inspiriert. «Ich habe schon etliche Kurse in diesem Fachbereich gegeben. Da kam mir die Idee, die Kurse zusammenzufügen und einen ganzen Lehrgang daraus zu gestalten.» Mit diesem Konzept gelangte Schäfer ans Inforama in Hondrich, das sich sofort interessiert zeigte.