Neue Event-Landschaft – Taste & Sound Festival kommt nach Steffisburg Am Freitag und am Samstag wird das Auto-Bettschen-Gelände in Steffisburg zur Event-Landschaft. pd/hau

Taste & Sound Festivals zeichnen sich durch eine lockere Atmosphäre aus – bei Essen und Musik. PD

«Das Konzept der klassischen Food-Festivals bot uns zu wenig, deshalb sammelten wir den ganzen Winter Ideen, wie wir unseren Gästen noch mehr Abwechslung bieten können. Daraus ist dann das Taste & Sound Festival entstanden», teilt der Festival-Organisator Pascal Bänninger mit.

«Nach vier Jahren als World Food Festival hätte im laufenden Jahr die erste

Tour des Taste & Sound Festival stattfinden sollen», hält Bänninger weiter fest. Wegen Covid-19 wird nun am 21. und 22. August eine «Light»-Ausgabe durchgeführt.

Regionale Interpreten

Das Taste & Sound Festival vereint an einem Ort Musik und Essen, coronakonform und unter Einhaltung aller Bestimmungen, wie Bänninger weiter mitteilt. Als regionale Musikacts stehen Liam Maye, Another Me und Sam Blaser auf dem Programm. Mit dem erstmals erhältlichen Taste-&-Sound-Bändeli können die Auftretenden unterstützt und vergünstigt Getränke an den Bars gekauft werden.