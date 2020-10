Standardtanz-SM – Tanzpaar aus Region Thun

ist Schweizer Meister Barbara Kaufmann aus Wattenwil und Beat Künzi aus Uebeschi gewannen in der Kategorie Senioren 1

an den Standardtanz-Schweizer-Meisterschaften die Goldmedaille. pd

Barbara Kaufmann und Beat Künzi an den Schweizer Meisterschaften im Standardtanzen in Wallisellen. Das Tanzpaar gewann in der Kategorie Senioren 1 die Goldmedaille. Foto: PD

Trotz dem Corona-bedingten Verzicht auf etliche Trainings zeigte sich das Tanzpaar Barbara Kaufmann und Beat Künzi an den Schweizer Meisterschaften vom Samstag in Wallisellen in Bestform. Das Duo erreichte in allen fünf Finaltänzen (Englischwalzer, Tango, Wienerwalzer, Slowfox und Quickstep) der Kategorie Senioren 1 die Bestnote und wurde überlegen Schweizer Meister, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Beat Künzi wohnt in Uebeschi und ist von Beruf Gärtner/Florist. Der 40-Jährige arbeitet bei Blumen Gerber in Steffisburg. Seine Tanzpartnerin Barbara Kaufmann wohnt in Wattenwil. Die 41-Jährige ist Mutter von zwei kleinen Kindern und arbeitet als Pharma-Assistentin in der Apotheke Belp. Sowohl Künzi wie auch Kaufmann sind im Besitz des Tanzlehrer-Diploms und unterrichten in der Tanzschule Dance Passion in Bern.