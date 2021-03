Anfang Mai in Thun – Tanzfest kehrt zurück Vom 5. bis zum 9. Mai findet das Tanzfest zum zweiten Mal in Thun statt. Trotz einer Ungewissheit, ob sich das Programm durchführen lässt, ist die Vorfreude bei den Veranstaltern gross. pd/cb

Das Tanzfest in Thun vor zwei Jahren: Die inFlux Tanzcompagnie in Aktion. Foto: Therese Krähenbühl

Am ersten Tanzfest in Thun im Mai 2019 hatten mehr als 3000 Festivalbesucherinnen und -besucher sowie über 700 Beteiligte aus dem Berner Oberland teilgenommen und mitgewirkt. Nun steht das zweite Tanzfest auf dem Programm: Es soll vom 5. bis zum 9. Mai stattfinden. «Getanzt wird drinnen und draussen, in Hallen, auf Terrassen, Brücken und öffentlichen Plätzen», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Das Fest wäre eigentlich bereits für 2020 vorgesehen gewesen, fiel damals jedoch dem Lockdown zum Opfer.

«Die Vorfreude ist gross, den Tanz 2021 wieder in Thun zu feiern», so die Veranstalter. Gross sei jedoch auch die Ungewissheit, inwiefern sich das geplante Programm umsetzen lässt. Fortlaufend sei man dabei, Alternativen zu gestalten und Adaptionen entsprechend den Schutzmassnahmen zu ändern oder neu zu gestalten.

Interessierte haben bereits am 27. und 28. März die Gelegenheit, einen Einblick ins Tanzfest 2021 zu erhalten: Dann wird das regionale professionelle Tanzschaffen an verschiedenen Schauplätzen in der Stadt gefilmt. Das Ergebnis wird am 7. Mai im Kino Rex vorgeführt. Am 8. Mai gibt es drei Tanzspaziergänge mit Start beim Waisenhausplatz. Geplant ist ebenfalls eine Tanzvorstellung namens «Umwerfend standhaft» am 5. und 6. Mai im KK Thun, dargestellt von 21 Frauen zwischen 14 und 82 Jahren.