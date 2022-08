Finnland – «Tanz weiter» – Hillary Clinton gibt Sanna Marin Schützenhilfe Die ehemalige First Lady, Aussenministerin und Präsidentschaftskandidatin der USA spricht mit einem Bild der finnischen Regierungschefin Sanna Marin ihre Unterstützung aus.

1 / 2 Auf diesem Bild geniesst US-Aussenministerin Hillary Clinton einen entspannten Moment im Cafe Havana in Cartagena, Kolumbien. (15. April 2012) AFP

Nach Kritik wegen eines Party-Videos hat die finnische Regierungschefin Sanna Marin prominente Unterstützung bekommen: Die frühere US-Aussenministerin Hillary Clinton veröffentlichte am Sonntag auf Twitter ein Foto, das sie beim ausgelassenen Tanzen zeigt. «Das bin ich in Cartagena, wo ich als Aussenministerin für ein Treffen war», kommentierte Clinton das im April 2012 in Kolumbien aufgenommene Bild. «Tanz weiter, @marinsanna», fügte sie an die finnische Ministerpräsidentin gerichtet hinzu.

Die angesprochene Regierungschefin reagierte schon wenig später auf Clintons Rückendeckung. «Danke, Hillary Clinton», schrieb Marin auf Twitter und versah die Botschaft mit einem roten Herzen.

Marin war in die Kritik geraten, nachdem ein Video in die Öffentlichkeit geraten war, das sie tanzend und feiernd mit Freunden zeigt. Im Video zu hörende Kommentare waren von manchen als Hinweis auf Drogen interpretiert worden. Marin hatte entsprechende Deutungen zurückgewiesen und einen Drogentest gemacht, um «jeglichen Verdacht auszuräumen». Am Montag vergangener Woche wurde das negative Ergebnis des Tests veröffentlicht.

Entschuldigung für Foto aus Amtssitz

Am Dienstag entschuldigte sich Marin wegen eines in ihrem Amtssitz in Helsinki entstandenen Fotos. Auf dem zuerst im Online-Dienst Tiktok veröffentlichten und später von finnischen Medien verbreiteten Bild sind eine finnische Influencerin und eine weitere Frau zu sehen, die sich küssen und ihre entblössten Brüste mit einem Schild mit der englischen Aufschrift «Finland» bedecken. «Das Foto ist unangemessen, ich entschuldige mich dafür», sagte Marin.

Am Mittwoch verteidigte Marin allerdings ihr Recht auf Privatleben. Bei einer Veranstaltung ihrer Sozialdemokratischen Partei (SDP) in Lahti sagte sie den Tränen nahe, sie sei auch nur «ein Mensch». Auch sie sehne sich manchmal nach Spass. Zugleich betonte sie, dass sie trotzdem «nicht einen einzigen Arbeitstag» versäumt habe.

Die 36-jährige Sozialdemokratin ist die jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte Finnlands. Bei ihrem Amtsantritt 2019 war sie mit 34 Jahren die jüngste Regierungschefin der Welt. Hillary Clinton ist bereits 74 Jahre alt. Sie war zwischen 2009 und 2013 unter Präsident Barack Obama US-Aussenministerin. Bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 unterlag die Demokratin Donald Trump.





AFP/chk

