Schlössertag in Spiez – Tanz, Kampf, Handwerk – und ein Todesurteil Das Schloss Spiez zeigte sich am 6. Schweizer Schlössertag von der weiblichen Seite. Das Mittelalterfest zeigte auch die düsteren Seiten dieser Epoche. Hans Heimann

Der Kastlan liest die Anklageschrift vor. Diese beschuldigt Samira, eine Müllerstochter, der Hexerei. Die Frau wird zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Foto: Hans Heimann

«Frauen in den Schweizer Schlössern»: So lautete das Thema des Schweizer Schlössertags, an dem 25 Schlösser und Burgen mitmachten (wir berichteten). Im Berner Oberland luden Hünegg, Oberhofen, Spiez und Thun zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Im Schloss Spiez versetzte der Mittelalterverein Bern die Besucherinnen und Besucher zurück in die Epoche zwischen dem Altertum und der Neuzeit. Die 25-köpfige Truppe setzte das diesjährige Motto mit Darbietungen inner- und ausserhalb der Schlossmauern in Szene.

Ihre Tanzgruppe Funda Mulierum zeigte in höfischen Kleidern überlieferte Reigen und Tänze aus dem Mittelalter für Damen und Herren, begleitet von mittelalterlichen Musikklängen aus dem Lautsprecher. Gegensätzlich zu dieser gemächlichen Vorstellung auf dem Rasen vor dem Schloss erschien die Präsentation von mittelalterlichen Waffen im Festsaal. Die Vorstellung über deren Gebrauch und die daraus folgende Wirkung liess einigen Besuchern einen Schauer über den Rücken laufen.