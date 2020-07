Podcast «BZ us dr Box» – Tantrakurse, Tatorte und Tabus Zum Start in die BZ-Sommerserie «Hart an der Grenze» diskutieren wir über journalistische Gratwanderungen und Geschichten, die niemand je gelesen hat. Cedric Fröhlich

In den nächsten Wochen beschäftigt sich die Berner Zeitung mit Grenzen – wie sie uns voneinander trennen, wir an ihnen scheitern und sie überwinden. «Hart an der Grenze» lautet der Titel der bevorstehenden Sommerserie.

Wie nahe gehen wir ran an die Menschen und ihre Tragödien? Wann muss eine Geschichte raus und wann bedient sie nur puren Voyeurismus? In der jüngsten Episode des Podcasts «BZ us dr Box» reden wir über Grenzerfahrungen, die wir als Journalistinnen und Journalisten gemacht haben.

Es geht um Tantrakurse, Tatorte und Tabus. Hören Sie rein und abonnieren «BZ us dr Box» auf Spotify, Apple Podcast und dergleichen. So gehts: