In Langenthal – Tankstellenmitarbeiter schlägt Räuber in die Flucht Am Samstagmorgen hat in Langenthal ein Unbekannter versucht, eine Tankstelle zu überfallen. Ein Mitarbeiter schlug den Täter jedoch in die Flucht.

Ein Mann wollte am Samstag eine Tankstelle an der Bützbergstrasse in Langenthal überfallen. Gemäss aktuellen Erkenntnissen hat der unbekannter, maskierter Mann den Tankstellenshop kurz nach 8.30 Uhr betreten. Er bedrohte einen anwesenden Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Kasse. Der Mitarbeiter ging nicht auf die Forderung ein und schlug den Täter in die Flucht, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Zeugenaussagen zufolge rannte der Unbekannte unvermittelt auf die Bützbergstrasse, wo er stolperte und zu Fall kam. Ein weisses Auto, das in Richtung Dorfzentrum Langenthal fuhr, musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Mann zu verhindern. Der Täter flüchtete zu Fuss weiter in Richtung Parkplatz Dreilinden.

Gemäss Beschreibung ist der Täter 16 bis 25 Jahre alt. Er hat eine helle Hautfarbe und ist von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt des Überfalls war er ganz schwarz gekleidet. Das Gesicht war mit einem dunklen Tuch verdeckt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere werden der Lenker oder die Lenkerin des weissen Autos sowie Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter 031 638 81 11 entgegen.

( pd/tag )