Angestellte mit Pfefferspray bedroht – Tankstelle in Worb überfallen Am Dienstagabend ist ein Raub auf einen Tankstellenshop in Worb verübt worden. Der Täter bedrohte die Angestellte mit einem Pfefferspray und entkam mit Bargeld.

Der Gesuchte ist 50- bis 60-jährig, zirka 170 bis 180 Zentimeter gross und hat eine Glatze. Foto: zvg/Kapo Bern

Am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr wurde ein Tankstellenshop an der Rubigenstrasse in Worb überfallen.

Wie die Polizei mitteilte, betrat der Täter den Tankstellenshop um zirka 20.10 Uhr. Er bedrängte und bedrohte die anwesende Mitarbeiterin mit einem Pfefferspray und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschliessend verliess er den Laden mit dem Geld und floh auf unbekannte Weise.

Beim Flüchtigen handelt es sich um einen 50- bis 60-jährigen Mann von zirka 170 bis 180 Zentimetern Körpergrösse mit heller Haut und Glatze. Der Mann sprach Hochdeutsch und trug zur Tatzeit einen olivgrünen Kapuzenpullover, schwarze Hosen und weisse Turnschuhe. Er führte einen schwarzen Stoffrucksack mit einem orangen Emblem mit sich und trug eine schwarze Schutzmaske.

Die Polizei sucht Zeugen.

flo/PD

