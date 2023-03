Kultur auf dem Niesen – Talente auf dem Gipfel Der Kultursommer auf dem Niesen beinhaltet erstmals auch einen Anlass, der explizit jungen Talenten eine Bühne bietet.

Mit den Seaside Sessions findet im August nach Angaben der Niesenbahn das höchstgelegene Open Air der Schweiz statt – hier eine Impression von vergangenem Sommer. Foto: PD

Die Niesenbahn AG lanciert im Rahmen ihres Kulturprogramms «Up to Culture» die Talentbühne «Niesenlicht» und setzt damit nach eigenen Angaben ein Zeichen zur Talentförderung. «Talente haben die Fähigkeit, ihr Gebiet des Schaffens und die Menschen darin weiterzubringen», lässt sich Geschäftsführer Urs Wohler in einer Medienmitteilung zitieren.

Eine Bühne, drei Bands, je dreissig Minuten Auftrittszeit: Das ist das Konzept der am 19. Oktober stattfindenden Talentbühne. An diesem Abend treten Another Me aus Bern, Sivilian aus Thun und Dana aus Biel auf. Die Gäste erwartet ein Mix aus Pop, Indie-Pop und Soul. Er setzt den würdigen Abschluss eines abwechslungsreichen Kultursommers 2023 auf dem Niesen.

Zuvor stehen zahlreiche bekannte und weniger bekannte Namen auf dem Programm. Den Auftakt bestreitet der Thuner Autor Lukas Bärfuss (25. Mai). Schweizer Volksmusik mit «100 Prozent Frauenpower» steht am 22. Juni auf dem Programm. Dabei treten die Jodlerinnen Daria und Gianna Occhini und das Frauentrio Schamparfätzig auf.

Vom 10. bis 12. August bilden die 6. Seaside Sessions den Sommerferien­abschluss auf der Schweizer Pyramide. Während dreier Abende wird die Terrasse des Berghauses Niesen Kulm zur Open-Air-Bühne und damit zum höchstgelegenen Open Air der Schweiz. Das Line-up folgt in den kommenden Wochen.

Am 24. August erwartet die Gäste das Saxofonquartett der Militärmusik. Am 14. September lassen die Gleitschirmpiloten Christian «Chrigel» Maurer, Patrick von Känel und Sepp Inniger das 10. X-Alps Revue passieren, bei dem der Niesen einen der Turnpoints darstellt (11. bis 23. Juni).

Mit seinem Buch «Keine Ostergrüsse mehr!» gastiert am 21. September Lois Hechenblaikner auf dem Berg. Musikalisches gibts dann wieder am 5. Oktober, wenn der rätoromanische Sänger Mattiu gemeinsam mit seinen beiden Schwestern auftritt.

PD

