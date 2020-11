Thun vor 50 Jahren – Talackerschulhaus eingeweiht Das rasant gewachsene Strättligen erhielt sein viertes neues Schulhaus nach 1950. 15 Klassen fanden in dem in Rekordzeit erstellten Schulhaus an der Hallerstrasse ein neues Zuhause. Manuel Berger

Das Talackerschulhaus zur Zeit der Eröffnung 1970. Foto: Archiv TT

In der ersten Novemberausgabe im Jahr 1970 berichtete das «Thuner Tagblatt» über die Einweihung des neuen Talackerschulhauses. Der rund 5,6 Millionen Franken teure Bau bot Platz für 15 Klassen der Ober- wie der Unterstufe. So wurde es möglich, einzelne in Notbaracken untergebrachte Schulklassen beim Gotthelfschulhaus ins neue Schulhaus umzusiedeln. Nach Gotthelf, Obermatt und Neufeld war es bereits das vierte neue Schulhaus, das auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Strättligen seit 1950 gebaut wurde.

An der «recht originellen Einweihungsfeier», zu welcher der Gemeinderat geladen hatte, unterhielten die Kinder mit diversen musikalischen Intermezzi. Bruno Lerch, als Vorsteher des Schulwesens, zeigte sich überzeugt von der Zweckmässigkeit des Schulhauses, während Bauvorsteher Urs Kunz betonte, dass die Bauarbeiten in Rekordzeit ausgeführt worden seien. Überdies unterstrich er, dass «man bewusst auf ein Lernschwimmbecken verzichtet habe, dies im Hinblick auf die Planung des zentralen Hallenbades».