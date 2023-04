American Football im Berner Oberland – Taktik, Tempo und Präzision für den Raumgewinn – und den Sieg Als eines von 44 Schweizer American-Football-Teams wollen die Thun Tigers in der soeben begonnenen Saison an die Erfolge des vergangenen Jahres anschliessen. Bruno Petroni

Das fliegende Ei: Quarterback Nick Leibundgut (Mitte, Nummer 7) wirft einen weiten Pass an seine pfeilschnellen Angriffsspieler. Foto: Bruno Petroni

Ein 14:20-Sieg bei der Saisoneröffnung vor zehn Tagen gegen die Grizzlies in Bern und ein 28:17-Sieg am Ostermontag zu Hause gegen die Basel Gladiators im Lachenstadion vor 500 Zuschauern: Die Thun Tigers, die erst vor einem Jahr in die oberste Nationalliga aufgestiegen waren, gleich den Einzug in die Playoffs schafften und schliesslich Meisterschafts-Vierte wurden, wollen es auch dieses Jahr wissen. «Unser realistisches Saisonziel ist die Bestätigung der letztjährigen Leistungen und somit das erneute Erreichen der Playoffs», gibt sich Quarterback Nicolas «Nick» Leibundgut optimistisch.