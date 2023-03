Neue Disco in Thun – Takiwatanga bittet zum Tanz Die Disco Takiwatanga öffnet am 1. April erstmals ihre Türen. Das Angebot richtet sich auch an Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Godi Huber

Cynthia Meyer (l.) und Anina Bertschi freuen sich auf eine gelungene Party in der Disco Takiwatanga. Foto: Godi Huber

«Für mich ist es eine Herzensangelegenheit», sagt Cynthia Meyer (31). Und Anina Bertschi (30) will «einen Raum schaffen, in dem alle so sein dürfen, wie sie sind». Der Raum hat auch bereits einen Namen: «Takiwatanga» haben Cynthia Meyer und Anina Bertschi den Disco-Club getauft, der am Samstag, 1. April, im Co-Working-und Eventlokal Frachtraum an der Seestrasse in Thun erstmals seine Türen öffnen wird.