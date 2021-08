Neuer Lidl im Bahnhof Bern – Take-away-Kaffee zum Spottpreis Ist ein Kaffee für 1 Franken bei Lidl ein Lockvogelangebot oder nicht? Auf jeden Fall sind die Margen bei Kaffee laut Konsumentenschutz gross. Rahel Guggisberg

Kaffee für 1 Franken: Die neu eröffnete Lidl-Filiale im Bahnhof Bern sorgt mit seinen Preisen für Verwunderung. Foto: Adrian Moser

Lidl ist im Bahnhof Bern eingezogen: Der deutsche Discounter, der seit 2009 in der Schweiz präsent ist, hat letzte Woche seine erste Filiale in der Innenstadt im Untergeschoss im Bahnhof Bern eröffnet. Bei ihrem ersten Besuch scharten sich viele Kundinnen und Kunden vor allem um die Kaffeeautomaten. Der Grund: Zur feierlichen Eröffnung gabs den Kaffee am Tag 1 umsonst.

Doch auch jetzt, eine Woche nach der Eröffnung, sorgt Lidl mit seinem Kaffeeangebot für Aufsehen. Denn der Kaffee kostet nur 1 Franken. Bringt man den eigenen Becher mit, gibt es ihn gar für nur 50 Rappen. Angeboten werden 16 verschiedene Kaffees mit verschiedensten Aromen.