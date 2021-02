Ordnung auf den Skiterrassen – Take-away abseits der Terrassen Die Oberländer Skigebiete setzen die Covid-Schutzmassnahmen, was die Bewirtschaftung von Terrassen in Skigebieten angeht, um, wie verschiedene Beispiele zeigen. Samuel Günter , Christoph Buchs

Elsigen-Metsch: Leere auf den Terrassen

Stühle gestapelt, Terrasse leer. So sieht die Verpflegungspause beim Berghaus Elsigenalp aus. Foto: Hans Peter Roth

Die Terrasse des Berghauses Elsigenalp ist leer, die Stühle sind gestapelt. Am Boden sitzend verzehrt ein Skigast Take-away-Pommes, ebenso seine Tochter einige Meter daneben im Schnee. Ähnlich sieht es überall im Skigebiet Elsigen-Metsch aus. Die Gäste verpflegen sich im Freien, teils auf bereitgestellten Holztafeln. «Wir halten uns in unserem gesamten Gebiet ohne Wenn und Aber an die Auflagen von Bund und Kanton», hält Silvia Nüesch fest. «Die Gäste machen dabei vorbildlich mit», ergänzt die Sprecherin der Tourismusregion Adelboden-Lenk-Kandersteg: «Sie sind dankbar, dass man überhaupt Ski fahren darf.» Der Ausfall sei natürlich «massiv» für die Gastronomie. «Dennoch sind Take-away-Angebote für uns sehr wichtig.» Diese verschönerten den Aufenthalt der Gäste, und zumindest ein gewisser Umsatz lasse sich auch so erwirtschaften. (hpr)