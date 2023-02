Junge Berner Talente – Tagsüber Schüler, am Abend Jazzmusiker 250 musikalisch begabte Kinder und Jugendliche sollen im Kanton Bern besonders gefördert werden. Bald gibt es dafür auch Geld vom Bund. Naomi Jones Adrian Moser (Fotos)

Flavio Torsello, Lias Bangerter und Simon Weigl (v. l.) haben sich im kantonalen Talentförderprogramm kennen gelernt und ein Jazz-Trio gegründet. Foto: Adrian Moser

Lias Bangerter am Flügel spielt das Motiv eine Oktave höher, sein Freund Simon Weigl sitzt am Schlagzeug und schaut ihn erwartungsvoll an. Dann blickt Simon kurz zum Dritten im Bunde: Flavio Torsello am Kontrabass. Die Teenager können mit Musizieren nicht mehr aufhören. Sie sind sogleich im Flow, obwohl sie bloss für das Fotoshooting ein wenig spielen sollten.