Abo KHL? «Manchmal werden Träume Realität»

Einst hat der heutige Langenthal-Gegner HC Martigny in der NLA gespielt. Nun will der Nachfolgeverein Red Ice Martigny an die ruhmreiche Vergangenheit anknüpfen. Die Walliser liebäugeln mit der sich ausdehnenden Kontinental Hockey League (KHL) in Russland.