Abo Dank den «Dachsen» gibt es doch noch ein Feuer

Landauf, landab braucht es in diesen Tagen viele zupackende Hände, damit am Samstag eine Bundesfeier stattfinden kann. In Auswil gehören diese dem Dachse-Club an. Dieser sorgt sogar für ein Feuer, wenn auch ein kleineres als üblich.