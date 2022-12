SVP-Geissbock Zottel verunstaltet und ausgesetzt

Die SVP hat ihr Maskottchen zurück: Geissbock «Zottel» wurde am Dienstag im Zürcher Stadtteil Witikon von einer Passantin gefunden. Seine Entführer hatten ihn in einem Waldstück am Strassenrand an einen Baum angebunden und mit schwarzer Farbe versprayt.