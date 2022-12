31-Jähriger in Untersuchungshaft Polizei fasst mutmasslichen Tankstellen-Räuber von Sonceboz

Der mutmassliche Täter des Raubüberfalls, der am Dienstag an einer Tankstelle in Sonceboz-Sombeval stattfand, wurde am späten Dienstagnachmittag festgenommen.